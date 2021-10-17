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"اتصالات النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون التكنولوجيا المالية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:05 م
البرلمان
البرلمان
دينا عبد الستار
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، على أن يدرج تقرير اللجنة النهائى لمشروع القانون في أقرب جلسة عامة لمناقشته وإقراره.

اتصالات النواب 
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وتضمن مشروع القانون 4 فصول، الأول منها: يتضمن تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمى، وخدمات التعهيد.

مشروع قانون التكنولوجيا المالية
كما تضمن الفصل الثانى من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتى جاءت أبرزها قى تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.

الكلمات المفتاحية

قانون التكنولوجيا المالية الأنشطة غير المصرفية أتصالات النواب

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