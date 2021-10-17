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وزارة التجارة تطلق خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أطلقت وزارة التجارة السعودية خدمة القبول الفوري الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، وكذلك ما يطرأ عليها من تعديل، والتي تمكن الشركاء من إصدار عقود التأسيس وقرارات التعديل إلكترونياً بشكل فوري بعد تقديمها دون الحاجة إلى مراجعتها وتدقيقها من قبل الوزارة.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الخدمة الإلكترونية تمكن الشركاء من إصدار عقود تأسيس الشركات، والتعديل عليها أو إضافة بنود أخرى جديدة، وتشمل تلك التعديلات على سبيل المثال وليس الحصر على المواد الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة، أو اسم الشركة أو أغراضها، أو إدارتها، أو التعديل على رأس مالها.

 

وبينت التجارة، أن ضمن القرارات الأخرى التي تمكن الشركاء من الاستفادة من هذه الخدمة تشمل تحول كيان الشركة إلى شكل آخر، وتلك المتعلقة بعمليات الاندماج وقرارات استمرار الشركة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعديل رأس مال الشركة، شريطة ألا تتعارض تلك القرارات المقدمة للوزارة مع أحكام نظام الشركات، وكذلك الأنظمة الأخرى ذات الصلة، وفي هذا السياق؛ وأن يتعهد الشركاء بصحة المعلومات الواردة في تلك القرارات المقدمة وتوافقها مع أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى المشار إليها.

 

وأكدت وزارة التجارة، أن هذه الخدمة تأتي امتداداً للمبادرات التي أطلقتها لتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة التجارة السعودية

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