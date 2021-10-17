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طارق شوقي: دعم 1.5 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:08 م
مارينا بشارة
صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة قامت بتخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين بطلاب برنامج تكافل، مضيفًا أن الوزارة قامت بدعم مليون و500 ألف طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بناء مناهج خاصة
وأشار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في بناء مناهج خاصة بين الوزارتين بشأن الحضانات، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعىُ حول تكافؤ الفرص التعليمية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم برنامج تكافؤ الفرص

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