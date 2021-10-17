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السكرتير العام المساعد بقنا تترأس اجتماع لجنة تطوير المناطق غير المخططة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:09 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
بسام عبدالحميد
واصلت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، سلسلة اجتماعات لجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

تطوير المناطق غير المخططة 
جاء ذلك بحضور الدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وممثل مديرية الطرق والنقل، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، ونظم المعلومات الجغرافية، وممثل وحدة البنية المعلوماتية المكانية Gis، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
 
وتابعت السكرتير العام المساعد، خلال الاجتماع آخر المستجدات لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة للوقوف على تنفيذ خطة العمل بتلك المناطق قبل التطوير، والميزانية المالية لكل مشروع والتي تشمل "منطقة عزبة سعيد وأرض الدقينى، ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال، منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابدة، ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز، ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة ".

السكرتير العام المساعد
 كما ناقشت السكرتير العام المساعد، الخطة الزمنية المكانية الخاصة بكل منطقة وفقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية.
 
ومن جانبه، أوضح ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن جميع أعمال مشروعات المناطق المستهدفة تسير وفقا للخطة الزمنية المحددة، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية وجارٍ التجهيز للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه للمناطق غير المخططة بمدينة قنا.

كما أفاد ممثل مديرية الطرق والنقل بقنا، أنه سوف يتم الانتهاء من الأعمال المطلوبة لتنفيذ شبكات الطرق والرصف، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحي.
 
وأضاف الدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد، أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من التخلص من العشوائيات، في كل محاورها سواء مناطق غير آمنة أو مناطق غير مخططة، وأسواق عشوائية، من خلال التنسيق التام مع كافة الأطراف المشاركة في المشروعات سواء مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإنارة وغاز طبيعي واتصالات بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى الخاص به.

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قنا تطوير المناطق المخططة السكرتير العام المساعد

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