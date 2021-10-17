Advertisements

ليفاندوفسكي يواصل التحليق في سماء القارة الأوروبية مع بايرن ميونيخ

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:10 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
نورهان حسن



يواصل النجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونيخ الألماني، التألق والتوهج في سماء القارة الأوروبية، ليقترب أكثر نحو الكرة الذهبية.


وتألق ليفاندوفسكي اليوم مع البافاري، في المباراة النارية التي جمعت بينه وبين نظيره باير ليفركوزن، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.


وسجل تميمة أهداف بايرن ميونيخ هدفين من خمسة أهداف خطفهم البافاري في الشوط الأول، حيث سجل الأول في الدقيقة الثالثة، وخطف الثاني في الدقيقة 30.

ورفع ليفاندوفسكي رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 9 أهداف بالدوري الألماني، ليتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الألماني، متفوقاً على تلميذه هالاند الذي كان متصدر بنفس عدد النقاط.

وجاء ترتيب أول 5 مراكز في جدول هدافي البوندسليجا كالتالي، وهم:.

1- روبرت ليفاندوفسكي: 9 أهداف (بايرن ميونيخ).

2- إيرلينج هالاند: 7 أهداف (بوروسيا دورتموند).

3- باتريك شيك: 7 أهداف (باير ليفركوزن).

4- تايوو أوني: 6 أهداف (يونيون برلين).

5- انطوني موديست: 4 أهداف ( كولن).

الكلمات المفتاحية

ليفاندوفسكي في الدوري الألماني باينر ميونيخ الدوري الأألماني

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ يوم

نجم ريال مدريد في طريقه إلى آرسنال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغات إلى النائب العام ضد اتحاد الكرة تتضمن مخالفات مالية وإدارية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ يوم

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجآت.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

منذ 40 دقيقة

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

دوري الأبطال.. ليفاندوفسكي أول لاعب من البوندسليجا يسجل 8 أهداف في المجموعات

ليفاندوفسكي يكتب تاريخا جديدا مع بايرن ميونيخ

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد انطلاقة البوندسليجا

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد انتهاء الموسم الحالي

بعد نهاية الدوري الألماني.. أرقام البولندي المُرعب "ليفاندوفسكي" مع بايرن ميونيخ

قناص البايرن في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يتحرك لخطف أهم لاعب في الزمالك

مفاجأة جديدة في تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

05:29 م

عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

06:09 م

عاجل.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالطة سراي أمام قونيا سبور (فيديو)

03:07 م

موعد مباراة مصر والجزائر المنتظرة في كأس العرب

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements