ليفاندوفسكي يواصل التحليق في سماء القارة الأوروبية مع بايرن ميونيخ













يواصل النجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونيخ الألماني، التألق والتوهج في سماء القارة الأوروبية، ليقترب أكثر نحو الكرة الذهبية.









وتألق ليفاندوفسكي اليوم مع البافاري، في المباراة النارية التي جمعت بينه وبين نظيره باير ليفركوزن، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.









وسجل تميمة أهداف بايرن ميونيخ هدفين من خمسة أهداف خطفهم البافاري في الشوط الأول، حيث سجل الأول في الدقيقة الثالثة، وخطف الثاني في الدقيقة 30.





ورفع ليفاندوفسكي رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 9 أهداف بالدوري الألماني، ليتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الألماني، متفوقاً على تلميذه هالاند الذي كان متصدر بنفس عدد النقاط.





وجاء ترتيب أول 5 مراكز في جدول هدافي البوندسليجا كالتالي، وهم:.





1- روبرت ليفاندوفسكي: 9 أهداف (بايرن ميونيخ).





2- إيرلينج هالاند: 7 أهداف (بوروسيا دورتموند).





3- باتريك شيك: 7 أهداف (باير ليفركوزن).





4- تايوو أوني: 6 أهداف (يونيون برلين).





5- انطوني موديست: 4 أهداف ( كولن).



