محافظ قنا: إزالة 15 حالة تعد على أملاك الري بالوقف ضمن الموجة الـ 18





محافظ قنا

وأضاف محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة ١٥ حالة تعد بالمباني على أملاك الري بإجمالي مساحة ١٠٠٥ م، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.





إزالة تعديات

وأكد الداودي، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مطالبا الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفوري لأي حالات تعد جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.



صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية، قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة ١٨، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.