عاجل- صفقة تبادلية نارية.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

دخل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي دائرة اهتمام ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وصرح صلاح في لقاء صحفي سابق بأن الباب أمام رحيله إلى صفوف ريال مدريد أو برشلونة متاح في أي وقت.









ووفقاً لما نشرته شبكة "espn" العالمية أن ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال الموسم الحالي وتصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.









وتأتي خطة ريال مدريد في ضم محمد صلاح ضمن صفقة تبادلية مقابل انتقال إيدين هازارد نجم الميرنجي إلى الريدز بالإضافة إلى مبلغ من المال.









جدير بالذكر أن سينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، في نهاية صيف 2023 المقبل.





