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مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:17 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي
لقي شخصين مصرعهما وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم المار على حدود مدينة المنيا، وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة ومتنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.


وتابع الدكتور محمد أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، حالة المصابين
و رافق نائب المحافظ، خلال جولته، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا.

نقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

اطمأن "ابوزيد" على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

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