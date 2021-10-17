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الجزائر: إنقاذ 13 مهاجر غير شرعي وانتشال 4 جثث شمال العاصمة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث لمهاجرين آخرين؛ إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال الجزائر العاصمة.

وكان قد ذكر الجيش الجزائري أنه تم القبض على 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية عبر الأراضي الجزائرية في عمليات منفصلة له على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، أن هذه العمليات تأتي في إطار المهام النبيلة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق آخر، أضافت الوزارة، في بيانها، أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الجزائرية، وأنقذت 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 77 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في 4 ولايات مختلفة.

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