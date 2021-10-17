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"الملا" يصدر قرار بحركة تنقلات وترقيات جديدة بقطاع البترول

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية وؤساء شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني وشملة الحركة الأسماء التالية:

المهندس احمد محمد الخليفة أحمد رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة "صان مصر".

المهندس محمد عيد العزيز على رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبى".

المهندس ايهاب رجائي عبد العزيز على رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول

المهندس حام الدين السيد زكي الدسوقى رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول

المهندس خالد منير أمين سلام رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دارا للبترول "بترودارا".

المهندس عصام الدين محمد على المجراوي رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول.

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