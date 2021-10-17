اتحاد الكرة يطلب حضور 30 ألفا في مباراة مصر والجابون

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد السماح بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر والجابون في ختام مباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم المقرر اقامتها بستاد الجيش ببرج العرب الشهر المقبل.

جاء في طلب الاتحاد المصري أنه يأتي متسقًا مع توجه الجهات المعنية لعودة الجماهير إلى المدرجات ، كما تعد مباراة الجابون هي الأخيرة للمنتخب الوطني في سلسلة مبارياته بالمجموعة وتقام على أرضه.

ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ويتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.