زيدان يرشح نجم ريال مدريد للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

قام الفرنسي زين الدين زيدان البالغ من العمر 49 عامًا والمدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ويعتبر آخر لاعب فرنسي توج بالكرة الذهبية في 1998 باختيار لاعبه المفضل من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وأشارت قناة تيليفوت الفرنسية إلى أن كريم بنزيما البالغ من العمر 33 عاما دخل قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول هذا العام.

وعما إذا كان كريم بنزيما يستطيع أن يكون خليفته، قال زيدان في تصريحات نقلتها قناة تيليفوت الفرنسية:"لقد بدأ لي أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يفوز فرنسي آخر بالجائزة".

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: "نحن نتحدث عن لاعب يستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية، بنزيما لاعب لا يصدق وأنا تمتعت بشرف كبير لأنني قمت بتدريبه".

واختتم زيدان تصريحاته قائلا: "بنزيما يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب، إنه في القمة وآمل أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام".