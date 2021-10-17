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روجينا: "من حقنا نلبس فساتين حلوة"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:16 م
روجينا
روجينا
إسراء عبدالفتاح
علقت الفنانة روجينا على الانتقادات التي توجه إلى الفنانات بسبب الفساتين التي يظهرن بها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت روجينا: "إحنا بشر من حق الناس تعترض أو تستحسن، وأحنا مهم لينا أننا نلبس فساتين حلوة، لأننا بنحترم فننا، والمهرجان والحدث اللي العالم كله بيتكلم عليه".

ومن المقرر أن يعرض مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

فيلم "ريش" بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.

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