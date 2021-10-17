منى زكي تروج لفيلم "بداية خيط" في مهرجان الجونة السنيمائي

روجت منى زكي، لفيلم "بداية خيط" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعبرت "زكي"، عن فخرها بالفيلم قائلة: "3 بنات من مصر عندهم بداية الخيط اللي غير حياتهم، وهيكون سبب في إلهام بنات كتير إنهم يختاروا ويتمسكوا باختياراتهم.. فخورة جدًا بيهم ومش قادرة استني أن كل الناس تتعرف عليهم وتشوف فيلم " بداية الخيط " اللي بيحكي قصصهم وهيتعرض بكرة في فاعليات خاصة في مهرجان الجونة، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسف ومهرجان الجونة السينمائي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية... بطلات الفيلم ده بيمثلوا مئات الآلاف من البنات المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتاة (دوي)"





يعرض فيلم "بداية خيط"، يوم الإثنين 18 أكتوبر، في فاعليات خاصة بمهرجان الجونة.