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روجينا تتألق بالفوشيا في رابع أيام مهرجان الجونة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:41 م
روجينا
روجينا
إسراء عبدالفتاح
حرصت الفنانة روجينا على الظهور في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، على الريد كاربت الخاص بالمهرجان.

وظهرت روجينا بإطلالة أنثوية ساحرة، حيث ارتدت فستان فوشيا قصير منفوش، واختارت ألوان مناسبة للمكياج تتناسب مع الفستان، كما ظهرت ابنتها بجانبها وهي ترتدي فستان نبيتي.

ومن المقرر أن يعرض مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات.

فيلم "ريش" بطولة دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.
روجينا تتألق بالفوشيا في رابع أيام مهرجان الجونة
روجينا تتألق بالفوشيا في رابع أيام مهرجان الجونة
روجينا تتألق بالفوشيا في رابع أيام مهرجان الجونة
روجينا تتألق بالفوشيا في رابع أيام مهرجان الجونة

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