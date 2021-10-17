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أحمد عمر هاشم: سعدت بتكريم السيسي لي.. والله سينصره

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:17 م
الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم
الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن اليوم كان من أيامنا التاريخية الرائعة التي لا تنسى حيث كان احتفالا بذكرى المولد النبوي، وكان للرئيس عبدالفتاح السيسي موقف كريم باحتفاله بالعلماء من خلال تقديم الأوسمة.

ذكرى المولد النبوي
وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه سعد بتكريم الرئيس السيسي له، معربا عن تفاؤله بأن الله سينصر الرئيس السيسي في ميادين الكفاح والنضال من أجل رفعة مصر والوطن العربي، معلقا: "نبادل الرئيس السيسي حبا بحب".

الرئيس السيسي
وأضاف أن رسالة الرئيس السيسي اليوم حول قضية الوعي مهمة جدا، وعلى رجال وعلماء الدين عبء تصحيح المفاهيم المغلوطة والتي يتم ربطها بالإسلام، مشددا على ضرورة مواجهة الفكر بالفكر ولابد أن نقيم الحجة بالحجة.

الكلمات المفتاحية

ذكرى المولد النبوي المولد النبوي السيسي أحمد عمر هاشم

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