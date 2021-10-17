"الوزراء": عدم السماح بدخول الجامعات إلا بعد الحصول على اللقاح

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهًا بعدم السماح بالدخول إلى الجامعات سواء كان طالب أو غير طالب إلا بعد حصوله على لقاح كورونا اعتبارً من بداية شهر ديسمبر، ولذلك نهيب بالمواطنين والطالب بسرعة الحصول على اللقاح.



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يوجد أي قرار جديد حول الكافتيريات والمقاهي، وما هو مسموح ما زال مسموح، وما هو محظور ما زال محظورًا.



ولفت إلى أن هناك قرارًا يمنع حصول المواطن من الحصول على أي خدمات حكومة ابتداءً من ديسمبر إلا بعد حصوله على لقاح كورونا.

