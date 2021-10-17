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توقعات بتعافي اقتصاد النمسا من تداعيات كورونا ونموه بواقع 4.4 %

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر

 توقعت أحدث دراسة رصدت التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، نمو اقتصاد النمسا بنسبة 4.4% في العام الجاري 2021، وزيادة معدل النمو إلى 4.8% في العام القادم 2022، بالتزامن مع تراجع عجز الميزانية إلى 6.3% للعام الجاري، وتقلصه إلى 1.9% في العام القادم، مقارنة بـ 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وأوضح جابريل فيلبرماير، مدير المعهد الاقتصادي النمساوي للدراسات الاقتصادية "فيفو".. أن خبراء المعهد قاموا، بالتعاون مع خبراء معهد الدراسات المتقدمة "أي إتش إس"، بتعديل توقعاتهم لنمو اقتصاد النمسا صعوداً إلى 4.8% للعام الجاري، وعزا السبب إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل جيد غير متوقع، وأفاد أن الانتعاش الاقتصادي القوي خلال الصيف فقد بعض الزخم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الانتعاش الاقتصادي القوي في النمسا، أدى إلى تراجع البطالة "بشكل حاد مفاجئ"، وفي تعليق يوهانس كوبف، رئيس مكاتب وزارة العمل، عبّر عن ارتياحه، وقال "تستمر البطالة في الانخفاض بوتيرة سريعة لا تصدق".

وأوضح أن البطالة تراجعت لأول مرة دون مستوى ما قبل اندلاع جائحة كورونا، وكشف عن تسجيل 028ر268 ألف عاطل، أقل بـ 129ر1 عاطلا مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى توافر نحو 120 ألف وظيفة شاغرة تنتظر من يشغلها في سوق العمل.

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