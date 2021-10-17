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"البترول" تكشف حقيقة إلغاء بنزين 80: غير متداول عالميًا (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:24 م
أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن ما تم تداوله بشأن اتجاه الوزارة لإلغاء بنزين 80 غير دقيق على الإطلاق، مشيرا إلى أن الوزير كان يحضر اليوم ندوة بجمعية البترول المصرية وتحدث عن أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزير البترول أكد أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحسين إنتاجها من البنزين والسولار عالي الجودة المتوافق مع المواصفات العالمية.

وأوضح أن الدولة لديها اتجاه في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وبنزين 80 من أسوأ أنواع البنزين الموجودة وهو غير صالح للسيارات الحديثة المواصفات ويضر بمواصفات السيارات الحديثة.

وأشار إلى أن الدولة حتى الآن لم تتعرض لفكرة إلغاء بنزين 80 رغم أنه غير متداول عالميا.

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