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جابر طايع: السيسي يريد أن يحول ثقافة الوعي من النخبة للمجتمع بأكمله

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:26 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
هدى عبدالرازق
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي كانت جامعة شاملة تعبر عن فكره ورؤيته للإصلاح.

الرئيس السيسي
وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار وأحدث طفرة في بلدنا، حيث تشهد مصر حجم كبير من الإنشاءات، مضيفا أن الرئيس يسعى أن يحيا المصريون حياة كريمة وتليق بالإنسانية إعمالا لمبادىء الإسلام في التكافل والكرامة داخل المجتمع.

ثقافة الوعي 
وأضاف رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، أن الرئيس السيسي يريد أن يحول ثقافة الوعي من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع بأكمله.

الكلمات المفتاحية

ذكرى المولد النبوي ثقافة الوعي النخبة المجتمع الشيخ جابر طايع السيسي

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