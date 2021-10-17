مباحث التموين تضبط كميات كبيرة من الكبدة الفاسدة بالجيزة

شنت مباحث التموين تنسيقا مع محافظة الجيزة، حمله تموينية على عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط وإعدام كبدة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات التمشيطية للمطاعم.



إجراءات قانونية

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وذلك خلال حملات شارك فيها إدارات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة بحي جنوب الجيزة وجارٍ استكمال الحملات.



حملات تموينية

وجاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من السلع والأغذية المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.