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أمانه الحساء ترسل 174 مليون ريال لمشروعي النظافة بالجفر و العمران

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أرست أمانة الأحساء اليوم، مشروعي النظافة لمدينتي "الجفر و العمران" والبلدات التابعة لهما، بتكلفة إجمالية بلغت 174 مليون ريال للعقدين لمدة 5 سنوات.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما خلال الأشهر القليلة القادمة، لافتاً إلى إن المشروعين سيسهمان في الارتقاء بأعمال النظافة العامة في مدينتي الجفر والعمران وتوابعهما انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمشروعين بهذا الحجم بما يتواءم مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية المستفيضة للمنطقة .

وبين أن كلا المشروعين سيتضمنان تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق اهداف المشروع.

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امانه الحساء السعودية

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