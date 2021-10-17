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حبس عاطل لإتجاره في مخدر الحشيش بالمنيرة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:31 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الحشيش بالمنيرة الغربية.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، لاتهامه بالإتجار في الحشيش بمنطقة المنيرة الغربية.

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف.

كانت توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهة المتهم اعترف، بحيازة المخدر للإتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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