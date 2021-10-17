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ماذا يفعل الأهلي عندما يتعادل ذهابًا في دور الـ32 الأفريقي؟..كابوس البن الأثيوبي يُطارد الأحمر

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:26 م
الأهلي والحرس الوطني
الأهلي والحرس الوطني
علاء خليف
تعادل فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني بهدف لمثله في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 – 2022.

جاء هدف الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة جزاء بالدقيقة 19، وتعادل بطل النيجر بهدف سجله جبريلا ديولي بالدقيقة 72 من زمن المباراة.

ماذا يفعل الأهلي عندما يتعادل ذهابًا في دور الـ32 الأفريقي؟

الأهلي أنهى مباراة الذهاب في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل في 7 مناسبات قبل النسخة الحالية، واستطاع التعويض في مباراة الإياب والتأهل للدور التالي 6 مرات، بينما فشل مرة وحيدة وجاءت كالتالي:

1977: تعادل الأهلي ذهابا مع هورسيد الصومالي 1-1، وفاز في مباراة الإياب 3-0.

1982: تعادل الأهلي مع فريق الأشغال الصومالي سلبيا، وفاز في مباراة الإياب 1-0.

1988: تعادل الأهلي سلبيا مع يانج أفريكانز التنزاني، وفاز في مباراة الإياب 4-0.
1998: تعادل الأهلي خارج ملعبه مع البن الأثيوبي 1-1، وكرر تعادله 2-2 في مباراة الإياب بالقاهرة، وودع منافسات البطولة مبكرًا.

2005: تعادل الأهلي سلبيا مع فيلا الأوغندي، قبل أن يحقق فوزا كاسحا بنتيجة 6-0 في مباراة الإياب.

2007: تعادل الأهلي مع هايلاندرز بطل زيمبابوي سلبيًا في مباراة الذهاب، وفاز 2-0 في مباراة الإياب.

2012: تعادل الأهلي سلبيا مع البن الأثيوبي، وفاز في مباراة الإياب 3-0.

2016: تعادل الأهلي سلبيا مع ريكرياتيفو الأنجولي، وفاز 2-0 في مباراة الإياب.

هل ينجح الأهلي في الفوز على الحرس الوطني في لقاء الإياب والتأهل لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية؟

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