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الدوري السعودي.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتحاد وضمك

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
يسري محمد
أسدل الستار على المباراة التى جمعت بين فريقي الاتحاد ونظيره نادي ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

أقيمت المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحداث اللقاء :- 

افتتح نادي الاتحاد التسجيل عن طريق، روماريو عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، لينتهي بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن إيميليو زيلايا، من التوقيع على هدف التعادل لصالح ضمك، عند الدقيقة 54، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل عزز الاتحاد صدارته من جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما حافظ ضمك على المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

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