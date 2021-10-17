بعد مطالبات تكريمها.. إنعام سالوسة لـ"الفجر الفني": "معنديش تويتر وهذا موقفي من التكريم"

نفت الفنانة إنعام سالوسة وجود أكونت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسمها، لافتةً إلى أن استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يحدث بشكل بسيط.



وأعربت خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" عن سعادتها البالغة بعد مطالبات الجمهور بهذه التكريمات تزامنًا مع انطلاق بعض المهرجانات، مضيفةً أن تكريمها يتمثل في تذكر الجمهور لها وأنها تقوم بدورها في المجتمع مثل أي عمل آخر.



كانت خرجت مطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتكريم الفنانة إنعام سالوسة، أمس السبت.



وبدأت القصة بعدما نشرت صفحة تحمل اسم الفنانة إنعام سالوسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها، وكتبت الصفحة على الصورة الخاصة بالفنانة إنعام سالوسة: "انا الممثله الوحيدة اللي لسه متكرمتش في اي مهرجان".









