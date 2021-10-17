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وزير الدفاع الأمريكي: هناك إمكانية لانضمام "جورجيا وأوكرانيا" للناتو

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
وكالات
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان لها اليوم الأحد، إن لويد أوستن، سيتوجه في زيارة إلى أوروبا لطمأنة حلفاء الولايات الولايات المتحدة بشأن الالتزام بسيادتهم في مواجهة روسيا، وخلال زيارته سيؤكد لكل من "جورجيا وأوكرانيا"، إمكانية حصولهم على عضوية حلف الناتو.

وأوضح البيان الذي نشره البنتاجون، أن أوستن سيزور كلا من جورجيا وأوكرانيا ورومانيا قبل حضور اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل.

وأضاف البيان: "سيشدد أوستن في كل من جورجيا وأوكرانيا على أن هناك بابا مفتوحا للناتو ونشجع البلدين على إجراء التغييرات الضرورية لأن يصبحا مؤهلين للعضوية في التحالف الدفاعي".

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