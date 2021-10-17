أبو تريكة ينسحب من استوديو "بي إن سبورت" بسبب مباراة نيوكاسل وتوتنهام

انسحب محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، من الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" الرياضية، بعد استكمال مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر بالدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة نيوكاسل وتوتنهام قد توقفت قبل نهاية الشوط الأول، بعد وقوع أزمة صحية لأحد الجماهير في المدرجات.

وكان أبو تريكة يتواجد في الاستوديو التحليلي لمباراة الفريقين، وكان يطالب بعدم استكمال المباراة.

وقرر أندريه مارينر حكم مباراة نيوكاسل وتوتنهام، استئناف المباراة بعد الاطمئنان على حالة المشجع الذي تم نقله إلى المستشفى، ليقرر أبو تريكة مغادرة الاستوديو التحليلي بعد علمه باستئناف اللقاء.

وقال أبو تريكة قبل مغادرته للاستوديو التحليلي للمباراة: "حياة الإنسان أصبحت بلا قيمة، كنت أتمنى عدم استكمال المباراة، كنت ندمان عندما أكملت في الاستوديو وقت حالة إيركسن، ولكن لن أكرر نفس الخطأ مجدداً والآن سأنسحب من الاستوديو".