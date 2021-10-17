برشلونة يستقر على مهاجمين في الصيف المقبل

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني استقر على المهاجمين الذين يرغب في التعاقد مع واحد منهم من أجل تدعيم خط الهجوم في الصيف المقبل.

وأفاد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو الذي يعمل في محطة كاتالونيا1 الإذاعية بأن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني هو الهدف الأول لتدعيم خط هجوم النادي الكتالوني بضم هداف فتاك في الموسم المقبل.

وأوضح جيرارد روميرو أنه في حالة عدم نجاح برشلونة في التعاقد مع هالاند فإن البديل التي ستتجه الإدارة الكتالونية للتعاقد معه هو الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي.

وأشار جيرارد روميرو إلى أن تشكيلة برشلونة الحالية تضم مهاجمين دون مستوى الفريق مثل الدنماركي مارتن برايثوايت والهولندي لوك دي يونج.