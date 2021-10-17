ندى عادل: اليوجا مفيدة لعلاج آلام الركبة بشرط واحد (فيديو)

قالت ندى عادل، مدربة يوجا، إن اليوجا تعني الاتحاد ما بين العقل والروح والجسد، وهذا الأمر يتحقق من خلال بعض تمارين التنفس التي تؤدي إلى حالة صفاء في الذهن، وبعد ذلك يتم إجراء بعض التمارين الجسدية، ومن ثم إجراء التأمل من خلال الجلوس، وعدم التحرك للاستفادة من التمارين السابقة.



اليوجا مفيدة لعلاج آلام الركبة

وتابعت "عادل"، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اليوجا مفيدة لعلاج بعض الأمراض مثل آلام الركبة، ولكن هذا الأمر يحدث على المدى الطويل، وفي نفس الوقت يجب المتابعة مع الطبيب المختص.



اليوجا تزيد المرونة

ولفتت إلى أن اليوجا تزيد المرونة، والقوة، وتؤدي إلى الهدوء خاصة من خلال تمارين النفس وتمارين التأمل، مشيرة إلى أن المرونة تساعد على خفض الوزن، وتعمل على علاج بعض الأمراض.





