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طبيب أمراض ذكورة: هذا سبب الإصابة بالضعف الجنسي بشكل مفاجئ (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:40 م
ضعف جنسي -أرشيفية
ضعف جنسي -أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بطب القصر العيني، إن هناك أسباب عضوية للضعف الجنسي، وقد يكون الضعف الجنسي عرض لمرض أكبر، مشيرًا إلى أن البعض يكتشف إصابته بمرض السكر أو مرض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، من خلال البحث عن أسباب الضعف الجنسي.

أسباب الضعف الجنسي
وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن التدخين وعدم القيام بأي مجهود بدني يؤدي إلى إصابة الرجل بالضعف الجنسي، مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي يصيب 40% من الرجال حول العالم وفقًا لآخر الإحصائيات.

الضعف الجنسي
وأضاف أن الضعف الجنسي قد يحدث فجأة، وفي هذه الحالة يكون لأسباب نفسية، وقد يحدث بالتدريج بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكر وخلافه.




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طبيب أمراض ذكورة الضعف الجنسي التدخين أمراض الذكورة

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