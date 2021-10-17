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٣٤ مرشحا تقدموا لانتخابات مجلس إدارة نادى الترسانة بدون مفاجآت

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

تم غلق باب الترشيح لمجلس إدارة نادى الترسانة وتقدم 34 عضوا للانتخابات القادمه لمجلس الإدارة ومنهم  علي منصب الرئيس النائب طارق سعيد حسانين رئيس النادي الحالي وقائمة مكونه من المستشار راجح وهبه نائب رئيس النادي والكابتن صلاح عبدالفتاح امين الصندوق وثروت جميل وأحمد الوليد ومحمد جلال ومحمد الشاذلي ومحمد طارق ومحمد سالم وأحمد الخطيب وتحت السن اسلام محسن وأشرف عادل سليمان ومحمد أيمن عبد الرحيم ومصطفي ابو بكر وآدم محمد واسامه جلال وعمرو مصيلحي .

ورفض"حسانين"  ان يكون شقيقة اشرف السعيد ضمن قائمته القديمة وفضل الابقاء علي مجلس الادارة السابق.

 

 واغلقت لجنه تلقي الترشيح لعضوية مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد مصطفي مدير عام النادي في تمام السادسة مساءا دون أي مفاجآت غير ترشح شقيق النادي اشرف السعيد لامانه الصندوق.

وضمت لجنه قبول الترشيح كلا من رضا الفار مدير الاشتراكات

وجابر قناوي مدير السكرتاريه

وشريف عبدالله مدير الخزينه

وحسام رشدي المدير المالي

ونيفين نبيل سكرتاريه

ومحمد بدر ويحي ابراهيم  العلاقات العامة ومن مديرية الشباب والرياضية بالجيزة كلاً من هاله عبدالقادر وإيمان رمضان وعبد الرحمن النجار، واسلام فايد الشؤون القانونية.

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