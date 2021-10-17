5 مشاهد تحمل «بشرى سعيدة» للزمالك بعد فوزه ذهابًا على توسكر الكيني

عاد فريق الزمالك من كينيا بفوز ثمين على حساب مضيفه فريق توسكر الكيني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





الزمالك يضع قدمًا في دور المجموعات الأفريقي





ويدين الزمالك بالفضل في الفوز على حساب فريق توسكر الكيني للاعبه المغربي أشرف بنشرقي والذي سجل هدف المباراة الوحيد، ليقرب الفريق الأبيض من التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وتوسكر الكيني يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 أكتوبر على استاد برج العرب.





فأل حسن للزمالك بعد فوزه ذهابا على توسكر الكيني





الزمالك طوال تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا نجح في الفوز ذهابًا خارج ملعبه في دور الـ32 للبطولة القارية في 5 نسخ سابقة، ونجح بعدها في تكرار الفوز إيابًا والصعود لدور الـ16 بالبطولة وجاءت كالتالي:





- 1993: فاز الزمالك خارج ملعبه على ماليندي التنزاني بهدف دون رد، قبل أن يكرر انتصاره إيابًا برباعية نظيفة ويتأهل لدور الـ16 واستكمل بعدها مشواره بالبطولة حتى توج باللقب في النهاية.





- 2005: فاز الزمالك على توسكر الكيني بهدف نظيف، وانتصر مجددا 3-1 في القاهرة وتأهل لدور الـ16.





- 2008: فاز الزمالك خارج ملعبه على الجيش الرواندي 2-1 ذهابًا، وكرر فوزه ايابًا 2-0 وتأهل لدور الـ16.





- 2011: حقق الزمالك فوزا عريضا على أولينزي ستارز الكيني برباعية نظيفة ذهابًا، ونجح في الفوز إيابًا بهدف دون رد في القاهرة وتأهل لدور الـ16.





- 2016: فاز الزمالك خارج الديار على يونيون ديوالا الكاميروني 1-0 ذهابا، وفاز في مباراة الإياب 2-0 وتأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية.



