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عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد فالنسيا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:00 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فالنسيا بعد قليل في قمة مواجهات الجولة التاسعة لليجا.

 

ويغيب عن برشلونة اليوم كل من ديمبيلي وبرايثويت وأراخو للإصابة.

 

وجاء تشكيل برشلونة اليوم كالتالي

 

شتيجن في حراسة المرمى.

 

وفي الدفاع:ديست وبيكيه، جارسيا، ألبا.

 

وفي الوسط: بوسكيتس، دي يونج، جافي، روبيرتو.

 

وفي الهجوم: فاتي وديباي.

 

ويتواجد أجويرو لأول مرة على مقاعد بدلاء برشلونة هذا الموسم.

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