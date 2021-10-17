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التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:01 م
الفجر الرياضي
أعلن كلا المدربين ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لـ يوفنتوس، ومورينيو مدرب روما عن تشكيل فريقهم في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة روما كالآتي:
في حراسة المرمى: تشيزني
في خط الدفاع: دانيلو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دي تشيلو
في خط الوسط: بينتانكور - مانويل لوكاتيلي - بيرنارديسكي
في خط الهجوم: خوان كواردرادو - فيديريكو كييزا - مويس كين.
بينما جاء تشكيل روما كالتالي:
في حراسة المرمى: روي باتريشو
في خط الدفاع:كارسدورب - مانشيني - إيبانيز - فينا
في خط الوسط: فيرتوت - كريستانتي - بيليجريني
في خط الهجوم: زانيلو - ميخيتاريان - تامي إبراهام