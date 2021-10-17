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التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن كلا المدربين ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لـ يوفنتوس، ومورينيو مدرب روما عن تشكيل فريقهم في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي.


وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة روما كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: دانيلو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دي تشيلو

في خط الوسط: بينتانكور - مانويل لوكاتيلي - بيرنارديسكي

في خط الهجوم: خوان كواردرادو - فيديريكو كييزا - مويس كين.

بينما جاء تشكيل روما كالتالي:

في حراسة المرمى: روي باتريشو 

في خط الدفاع:كارسدورب - مانشيني - إيبانيز - فينا

في خط الوسط: فيرتوت - كريستانتي - بيليجريني

في خط الهجوم: زانيلو - ميخيتاريان - تامي إبراهام

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