يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.





موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات كأس العالم





تقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 13 نوفمبر فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





وكان منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش حقق الفوز على منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.





ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط فى المركز الأول.



