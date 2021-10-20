تداول 554 ألف طن بضائع بموانيء البحر الأحمر خلال سبتمبر الماضي





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 554 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة 3 بالمائة عن الفترة ذاتها العام الماضي، حيث بلغت الواردات 303 آلاف طن بضائع، بينما بلغت الصادرات 251 ألف طن بضائع.





وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء سفاجا شهد تداول 390 ألف طن بضائع بواردات 270 ألف طن وصادرات 120 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 43 ألف طن بواردات 16 ألف طن وصادرات 27 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 ألف طن بواردات 10 آلاف طن وصادرات 20 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 7 آلاف طن بروبلين إلى جانب تصدير 84 ألف طن فوسفات من ميناء الحمراوين.





وأوضحت أنه تم تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرة إلى أن زيادة كمية تداول البضائع بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذلك أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.