Advertisements

تداول 554 ألف طن بضائع بموانيء البحر الأحمر خلال سبتمبر الماضي

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،  أنه تم تداول 554 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة 3 بالمائة عن الفترة ذاتها العام الماضي، حيث بلغت الواردات 303 آلاف طن بضائع، بينما بلغت الصادرات 251 ألف طن بضائع.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ميناء سفاجا شهد تداول 390 ألف طن بضائع بواردات 270 ألف طن وصادرات 120 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 43 ألف طن بواردات 16 ألف طن وصادرات 27 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 30 ألف طن بواردات 10 آلاف طن وصادرات 20 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 7 آلاف طن بروبلين إلى جانب تصدير 84 ألف طن فوسفات من ميناء الحمراوين.

وأوضحت أنه تم تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرة إلى أن زيادة كمية تداول البضائع بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذلك أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني والتعاقد مع المدرب المُحنك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استقالة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

منذ ساعتين

الأهلي يضرب بيراميدز في مقتل ويحصل على توقيع نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ 18 دقيقة

كونتي يحسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

فيديو مرعب يوثق حادث تصادم السيارة النقل بالميكروباص بالطريق الأوسطي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على بديل موسيماني في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قرار صادم من اتحاد الكرة لـ"شوقي غريب"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بخصم نقاط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة بشأن المتهم بتكسير تماثيل الكباش بميدان التحرير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من كلوب بعد فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تحرك برلماني لاستثناء هذه الجهات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وجه جديد يعلن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موقف مرتضي منصور من الترشح في انتخابات الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. استقالة المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

عاجل - تعرف على بديل موسيماني في الأهلي

09:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني والتعاقد مع المدرب المُحنك

06:01 م

عاجل.. نقل الفنانة بشرى إلي المستشفى بعد تعرضها لحادث خطير في الجونة (صور)

04:22 م

عاجل - آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements