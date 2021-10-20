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تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال`24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4807 شاحنات.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم /الأربعاء/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 55 ألفا و835 طنا تشمل : 1500 ملح و6100 طن مولاس و22277 طن يوريا و14268 طن فوسفات و9290 طن رمل و2400 طن صويا ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و123 طنا تشمل : 8088 طن قمح و3700 طن سكر و6500 طن خردة و835 طن حديد.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 85 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وانجلترا وهولندا واليونان وسنغافورة وألمانيا وبنجلاديش والصين وبلجيكا وإسبانيا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131 ألفا و449 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و706 أطنان ، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 2655 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا.

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