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تداول 332 شاحنة و3600 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة  بلغت 332 شاحنة، وحجم تداول البضائع بلغ 3600 طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع و193 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 2100 طن بضائع و139 شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "امل" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينة "دليلة"، كما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهي "بريدج" و"عمان" و"سينا"، وغادرت السفينتين "سينا" و"عمان".

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