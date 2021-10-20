فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيف مصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.





وقالت الوكالة، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها الحكومة، وأيضا اقتصادها الكبير.





وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بفيروس كورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.





وتوقعت الوكالة، استئناف تراجع الدين الحكومي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022.