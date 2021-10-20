نانسي صلاح: هنخض الناس في الحلقة الأولى لحكاية "خيال حلمي" وسعيدة بالتعاون مع إدوارد (خاص)



تشارك الفنانة نانسي صلاح حالياً في حكاية "خيال حلمي" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "القرار"، وهي بطولة إدوارد، محمد عبدالجواد، محمد مهران، غفران محمد، عفاف رشاد، وهى من تأليف محمد إبراهيم، ومن إخراج تامر حمزة.



وقالت نانسي صلاح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما حمسها للمشاركة في تلك الحكاية هي أن قصتها لطيفة جداً، كما أن الدور الذي تقدمه خلالها جديداً عليها ولم تقدمه من قبل، مُضيفة:"عاملة حاجة جديدة إن شاء الله تعجب الناس، متحمسة جداً لما الناس تتفرج عليها وتشوفها لما تتعرض".



وأعربت نانسي صلاح عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان إدوارد، مُشيرة إلى تجمعها مشاهد عديدة معه.



وأوضحت نانسي صلاح أنها تقدم شخصية فتاة تُدعى "خيال"، مُضيفة :"كواليس تعاوني معاهم كلهم بس اكتر حد مع إدوارد عشان هو حلمي، من أول حلقة هنخض الناس، أنا هختفي، وهنشوف هيحصل إيه".



وفي سياق آخر، شاركت نانسي صلاح في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بنت السلطان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة، بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهران.