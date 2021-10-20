رسالة قوية من الشعباني لنجوم المصري قبل مباراة الإياب أمام بطل أوغندا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية تحت قيادة المدرب التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

وشارك في المران جميع لاعبي الفريق بالإضافة إلي الحارس الناشئ محمد محسن حارس فريق الشباب تحت ١٨ سنة لعام ٢٠٠٣.

وركز الشعباني في المران علي الجوانب الفنية والتكتيكية الذي يحتاجها الفريق بعد ان أصبح أوراق الخصم مكشوفة لديه ومعرفة نقاط القوة والضعف بفريق سلطات الأوغندي.

وأكد المدرب التونسي، أنه يعمل علي تصحيح أخطاء مباراة الذهاب أمام بطل أوغندا وأهمية بذل أقصي جهد من أجل إسعاد جماهير بورسعيد المتعطشة دائما للفوز

وحذر المدير الفني لاعبي الفريق البورسعيدي من الاستهوان والتراخي أمام الخصم وضرورة التركيز حرصآ علي الفوز في المباراة.

ومن المقرر ان يواجه الفريق البورسعيدي بطل اوغندا مباراة الإياب بالدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية في الساعة السابعة مساء السبت علي استاد الإسكندرية.