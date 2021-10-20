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كونتي يحسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 08:59 م
كونتي
كونتي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي حسم موقفه من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن كونتي يرحب بفكرة تولي تدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة وأنه ينتظر إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر على أمل توليه تدريب الفريق الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن المدير الفني الإيطالي رفض فرصة تولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي تم الاستحواذ عليه من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان دخل دائرة المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد علماً بأن سولسكاير مهدد بالإقالة في حالة استمرار النتائج السلبية للشياطين الحمر.

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل الإنجليزي كونتي رياضة تدريب نيوكاسل

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