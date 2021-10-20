تعتبر البطاطس من الأكلات الشعبية المحببة لدى جميع الناس، حيث يفضلها البعض في سندوتشات، والأخر يأكلها سناكس، أما هناج فئة كبيرة تعشق البطاطس في الطبخ، ونقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لعمل سلطة البطاطس.





مقادير سلطة البطاطس

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة إلى مكعبات)

- الثوم : فص (مهروس)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم فرماً ناعماً)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة





طريقة عمل سلطة البطاطس





ضعي مكعبات البطاطس في قدر على النار واغمريها بالماء.

اتركي البطاطس لمدة 10 دقائق حتى تنضج ثم ضعيها في مصفاة لتتخلصي من السوائل.

في وعاء متوسط الحجم، ضعي البطاطس، الزيت، الثوم، عصير الليمون الحامض والبقدونس.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود واخلطي المكونات بهدوء حتى تتداخل.