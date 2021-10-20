عاجل - تعرف على بديل موسيماني في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة تواجد البرتغالي فيريرا ضمن قائمة المرشحين لخلافة موسيماني في القلعة الحمراء حال رحيل الأخير عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.





تعرف على بديل موسيماني في الأهلي





ووضع مسئولو القلعة الحمراء اسم مدرب الزمالك السابق في قائمة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للأهلي حال عدم استمرار المدرب الجنوب أفريقي.





وحسب مصدر بالنادي في تصريحات خاصة، فإن فيريرا تم ترشيحه بناء على توصية من محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرسالوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



