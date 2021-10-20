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بدء احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي بتلاوة القرآن والسلام الوطني

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:05 م
احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي
احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي
محمود الجلاد
انطلقت منذ قليل احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وذلك بمقر النقابة بصالح سالم.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ أحمد تميم المراعي.

ويشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والداعية الحبيب علي الجفري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الأزهري، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وزعيم الأغلبية، وبعض الوزراء والشخصيات العامة، ويقدمه الدكتور حسن مدني الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

ويتضمن الحفل، كلمات لنقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم، وعرض فيلم تسجيلي يعرض للمرة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرض صور لمصور المدينة المنورة "خالد خضر"، ويختتم الحفل، المنشد محمود هلال، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي.

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