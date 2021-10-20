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انخفاض مخزونات النفط الأمريكية على نحو غير متوقع

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع فيما بلغت المخزونات في أكبر موقع تخزين في البلاد أدنى مستوى لها ثلاث سنوات.

وأضافت أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 341 ألف برميل في معظم أيام الأسبوع الأخير على عكس توقعات بزيادتها فيما هوت مخزونات البنزين بأكثر من 5 ملايين برميل مع خفض شركات التكرير وتيرة عملها للصيانة.

وقالت إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بلغت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وأضافت أن مخزونات البنزين وصلت لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2019.

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