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استشاري: إصلاح عمليات السمنة الفاشلة أصعب أنواع الجراحات لهذا السبب

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:08 م
عملية تحويل مسار المعدة - أرشيفية
عملية تحويل مسار المعدة - أرشيفية
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جراحات إصلاح عمليات السمنة الفاشلة تعد من أصعب العمليات على وجه الإطلاق، ولكن من الممكن إجراؤها بشكل جيد على يد طبيب يمتلك الخبرة اللازمة في إجراء مثل هذه العمليات.

عمليات السمنة
وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية التكميم تعد من أسهل عمليات السمنة، مشيرًا إلى أن مريض السمنة بعد إجراء عملية التكميم ينخفض وزنه بشكل تدريجي بدون أي عملية شفط.

عملية التكميم
ولفت إلى أن عملية التكميم تشهد إزالة جزء من المعدة، وبعد ذلك يتم التأكد من عدم إزالة جزء من "قبة" المعدة، ومن ثم إجراء اختبار تسريب، وإضافة طبقة من الدهون حول المعدة.

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