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نقل مباريات طامية إلى ملعب الاسيوطي

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، نقل مباريات طامية بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى الي ملعب الآسيوطى سبورت وذلك عقب فشل مسوؤلى طامية فى الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق بملعب استاد الفيوم أو ملعب استاد الواسطى الجديد.


وكان لجنة المسابقات قد أجلت مباراة طامية أمام المنيا بالجولة الثانية وسوف يخوض فريق طاميه اول مبارياته علي ملعب الأسيوطي 1 أمام تليفونات بني سويف يوم الجمعه 29 اكتوبر الجارى.


ولعب طامية مباراة واحدة علي ملعب الواسطي الجديد وفاز علي الإعلاميين بهدفين ثم لعب مباراة خارج ملعبه أمام سوهاج وخسرها بهدف وتاجلت مباراته امام المنيا.

ويخوض طامية مبارياته القادمة على ملعب الآسيوطى سبورت الجمعه بدلا من السبت وذلك لاستضافة نلعب الآسيوطى مباريات فرق التليفونات والفيوم بالقسم الثانى ولافيينا بالقسم الثالث.


ويستضيف طامية بملعبه مباريات ( التليفونات بالاسبوع الخامس وأسوان بالاسبوع السابع والمنيا بالمباراة المؤجلة وبترول اسيوط بالاسبوع العاشر وديروط بالاسبوع الثانى عشر والالمونيوم بالاسبوع الرابع عشر وسوهاج بالاسبوع السابع عشر والبدارى بالاسبوع التاسع عشر وقنا بالاسبوع 21 والمدينة المنورة بالاسبوع 23 وبنى سويف بالاسبوع 24

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