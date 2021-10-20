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الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 09:13 م
الكشف على مواطني الدقهلية
الكشف على مواطني الدقهلية
محمد كشك
وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر خلال يومي 18، 19 أكتوبر 2021، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1154 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وجرى الكشف على 281 مواطنا بعيادة الباطنة، و291 مواطنا بعيادة الأطفال، و220 مواطنا بعيادة العظام، و131 مواطنا بعيادة الجلدية، و67 مواطنا بعيادة الأسنان، و40 مواطنا بعيادة الجراحة، و124 مواطنا بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، كما تم إجراء عدد 242 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 62 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 113 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 5 قرارات نفقه دولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم، استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)
الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)
الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)
الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)
الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)
الكشف على 1154 مريضا بقافلة طبية علاجية بقرية كفر المحمدية بالدقهلية (صور)

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